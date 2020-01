‘Ik zie geen enkele mogelijkheid om samen met N-VA een regering te vormen. Ça ne va pas’, zei PS-voorzitter Paul Magnette vanmiddag na afloop van zijn partijbureau.

‘We respecteren de koninklijke missies, maar we hebben al meer dan 30 vergaderingen gehad met de N-VA en dat levert niets op. Wat zij op tafel leggen is 100 procent het N-VA-programma. Ik zou graag de camera’s eens uitnodigen naar zo’n overleg, dan zou het meteen voor iedereen duidelijk zijn.’

Eén dag voor de informateurs Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V) hun finale conclusies overmaken aan de koning, trekt Magnette hiermee publiek een streep door alle toekomstige pogingen om een regering met zowel de PS als de N-VA op de been te brengen. ‘Je kan geen gesprek voeren met iemand die niet wil spreken’, zegt Magnette. ‘Maar er zijn alternatieven, ook zonder de PS. Als men dat wil, een regering zonder ons, dan kan dat. De PS is niet incontournable. Dat is democratie. In 2014 waren we groter dan nu en toen heeft men ook een regering zonder de PS gevormd.’

Betekent dit dat Magnette vanaf nu uitnodigingen om met de N-VA te spreken zal afwijzen? ‘Als we ergens uitgenodigd worden, dan gaan we’, zegt Magnette. Maar: ‘Het heeft absoluut geen zin meer om de N-VA en de PS te vragen om nog verder te praten. Alles is gezegd, we hebben alle onderwerpen besproken en zijn het over niets eens. Het is onmogelijk om een akkoord te vinden.’

En wat dan met de ‘uitgestoken hand’ van de N-VA? Bart De Wever zei enkele weken geleden op de nieuwjaarsreceptie dat hij iets wou doen aan de minimumpensioenen. Dat was volgens sommigen een ‘uitgestoken hand’ naar de PS, maar Waals minister-president Elio Di Rupo zei maandagochtend op LN24 dat Bart De Wever nooit gepleit heeft voor een minimumpensioen van 1.500 euro, en dat die ‘uitgestoken hand’ dus niet ver genoeg ging.

Ook Magnette kwam hierop terug na afloop van zijn partijbureau. ‘Die uitgestoken hand van de N-VA was helemaal leeg.’