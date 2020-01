De kans is reëel dat er ook in ons land infecties van het coronavirus zullen worden vastgesteld. Alle nodige voorzorgsmaatregelen werden alvast getroffen. ‘Maar ik blijf het zeggen, er is geen enkele reden tot paniek’, benadrukt viroloog Marc Van Ranst.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zei zondagavond in het VTM Nieuws dat de kans reëel is dat het coronavirus vroeg of laat ook opduikt in ons land. ‘Frankrijk heeft al ...