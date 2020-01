Genderneutrale toiletten in elk treinstation

In het groot toiletplan dat in de steigers staat bij de NMBS, komt ook aandacht voor toegankelijke toiletten voor iedereen.

De NMBS werkt aan een groot toiletplan. Tegen de ­zomer zou er een uniform ­toiletbeleid komen voor elk type van treinstation. Zo zou er altijd een toilet moeten open zijn, ook buiten de ­kantooruren. Nu is dat vaak niet het geval. In de grotere stations moet dat toilet ­onderhouden en geopend worden door het personeel, in kleinere stations kan het gaan om toiletten met automatische poortjes die tegen betaling ­openen.

‘We willen ook dat de ­toiletten toegankelijk zijn voor iedereen’, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. ‘Er komen genderneutrale toiletten, en we voorzien in de dames- én ­herentoiletten een uitrusting om baby’s te verzorgen.’