Niet alleen Schotten lusten haggis

Haggis, het Schotse nationale gerecht met gevulde schapenmaag, lijkt nu ook buiten de grenzen aan te slaan.

Haggis: de Schotten zijn er dol op, maar buiten de grenzen wordt het nationale gerecht van Schotland weinig gesmaakt. En al zeker niet na het opsommen van de ingre­diënten: van vermalen schapenhart, long en lever tot ­reuzel en havermout. Bij de bereiding komen er ook een schapenmaag en heel wat kruiden en uien aan te pas.

Toch valt het gerecht volgens het Britse persagentschap Reuters nu ook buiten Schotland steeds meer in de smaak. De export ervan is de afgelopen tien jaar met 136 procent gestegen. Er zijn liefhebbers in Ierland, Frankrijk en Spanje, maar ook in ­exotische en ­verafgelegen ­bestemmingen zoals Hongkong en Ghana. Dat betekent niet dat haggis – goed voor een ­exportwaarde van 900.000 pond – kan wedijveren met het belangrijkste Schotse export­product op het vlak van voeding en dranken: whisky. De uitvoer daarvan bereikte in 2018 een recordhoogte van 4,7 miljard pond. De Verenigde Staten zijn de belangrijkste afzetmarkt van Schotse ­whisky.

Maar voor haggis zijn de VS een rem op de exportcijfers. Want sinds de uitbraak van de dollekoeienziekte in het Verenigd Koninkrijk, in de jaren tachtig van vorige eeuw, is de import van haggis in de VS verboden.