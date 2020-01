Çavaria bekroont ‘Het Transgender Boek’

Çavaria zette ‘Het Transgender Boek’ van professoren Guy T’Sjoen en Joz Motmans in de kijker met de Media Award, op hun jaarlijkse prijsuitreiking. Ook People of Colour Pride en Fleur Pierets en Julian Boom werden geëerd.

‘Het boek doorbreekt de vaak eenzijdige berichtgeving over transgender personen in de media door een verscheidenheid aan mensen met zeer uiteenlopende ervaringen te laten getuigen’, zegt Çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs. ‘Daar is nood aan, want wie zich niet herkent in anderen voelt zich al snel een buitenbeentje. Het is belangrijk dat mensen weten dat ze niet alleen staan in hun ervaringen’, motiveert Borghs de keuze voor het boek. Volgens de organisatie is het boek ‘een onmiskenbare schakel in het informatieaanbod’, niet alleen voor transgender personen, maar ook voor hun omgeving en de maatschappij.

De Campaign Award ging naar People of Colour Pride (POC* Pride), om mensen van kleur in de LGBTQ+-gemeenschap te vieren. Nyira Hens, theatermaakster en community builder, en Jaouad Alloul, gender bending-activist en performer, trokken het event.

Fleur Pierets en Julian Boom werden geëerd met een Lifetime Achievement Award. Ze zetten een activistisch kunstproject op, door een plan op te stellen te trouwen in alle 22 landen die het huwelijk openstellen voor koppels van hetzelfde geslacht. Na het vierde huwelijk werd bij Julian een agressieve kanker vastgesteld die haar op 22 januari 2018 fataal werd. Fleur schreef hun leven samen en haar rouwproces neer in ‘Julian’, als een ode aan haar echtgenote.