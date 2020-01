Kan groene waterstof klimaat redden? Oostende bouwt hypermoderne fabriek

Overschotten van windenergie opslaan. Dat is het hoofddoel van de groene waterstoffabriek die tegen 2025 in Oostende moet gebouwd worden. Maar wat is groene waterstof eigenlijk?

De haven Oostende, het baggerbedrijf Deme en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV kondigen vandaag een opmerkelijk energieproject aan. Ze willen samen tegen 2025 een commerciële fabriek bouwen in de Oostendse haven die groene waterstof produceert. De groene-waterstoffabriek moet op termijn een CO2 reductie van 500.000 à 1000.000 ton per jaar opleveren. Wat België moet helpen om de Europese klimaatdoelstellingen te halen.

Groene waterstof, wat is dat?

Groene waterstof is waterstof die geproduceerd wordt op basis van hernieuwbare energie. Als waterstof (H2) door middel van elektrolyse met elektriciteit wordt geproduceerd, komt hierbij geen CO2 vrij. Maar de ontstane waterstof is pas groen te noemen als de gebruikte elektriciteit ook groen is opgewekt.

Een groot voordeel van de nieuwe waterstoffabriek is dat ze in staat zal zijn om het overschot van groene energie - geproduceerd door de vele windmolens voor de kust - via de omzetting in waterstof tijdelijk op te slaan. Ofwel ze te gebruiken als grondstof voor de plaatselijke industrie, die zo groener zal kunnen produceren.

Eind 2020 staan er namelijk al 399 windturbines te draaien voor onze kust. En in de jaren daarna zullen er een paar honderd windturbines bijkomen. Samen gaan die windmolens zo’n 4 GW capaciteit groene stroom opwekken, goed voor de helft van de Belgische huishoudens van stroom te voorzien. Die pieken in de productie van windenergie vallen echter zelden samen met de verbruikerspieken. Dankzij de bouw van de fabriek hoopt de Oostendse haven, Deme en PMV ‘de discontinuïteit tussen productie en verbruik’ op te kunnen vangen.

Niet eerste waterstofproject

Let wel, de nieuwe fabriek in Oostende staat er nog niet. In een eerste fase wordt de algemene haalbaarheid verder onderzocht en een ontwikkelingsplan uitgewerkt. Daarna wordt een innovatief demonstratieproject met mobiele walstroom gestart. Tegen 2022 start de uitrol van een grootschalig walstroom-project, gevoed met groene waterstof. De eindmeet is voorzien in 2025 met een commercieel groene waterstoffabriek in het kader van de geplande nieuwe offshore windconcessies.

Het nieuwe project in Oostende is wél een nieuw bewijs dat er heel wat beweegt rond waterstof. Het is namelijk niet het eerste Belgische project dat de haalbaarheid van een waterstoffabriek onderzoekt. Colruyt en Fluxys kondigden een vergelijkbaar plan aan in oktober. De havens van Antwerpen en Zeebrugge samen Fluxys, Deme Exmar en Engie trokken dan weer in november de kar om de haalbaarheid te bekijken van de aanvoer van groene waterstof per schip.