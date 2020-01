AUSTRALIAN OPEN. Wawrinka schakelt Medvedev uit, Thiem haalt voor het eerst kwartfinales

Stan Wawrinka heeft zich maandag geplaatst voor de kwartfinales van de Australian Open na een vijfsetter tegen vierde reekshoofd Daniil Medvedev. Dominic Thiem (ATP 5) zit voor de eerste keer in zijn carrière in de kwartfinales in Melbourne. Een overzicht van de belangrijkste wedstrijden van de dag.

LEES OOK. Elise Mertens uitgeschakeld op Australian Open: Simona Halep is maatje te groot: “Toch put ik moed uit dit toernooi”

De 34-jarige Zwitser Stan Wawrinka (ATP 15), die het toernooi in 2014 won, zegevierde in de Margaret Court Arena tegen de Rus Daniil Medvedev (ATP 4) met 6-2, 2-6, 4-6, 7-6 (7/2) en 6-2.

Foto: AP

In de kwartfinales staat Wawrinka tegenover de Duitser Alexander Zverev (ATP 7) of de Rus Andrey Rublev (ATP 16), de boeman van David Goffin (ATP 11).

Voor Wawrinka is het de vijfde keer dat hij in Melbourne bij de laatste acht zit. Medvedev, de finalist van de laatste US Open, ziet zijn toernooi net als vorig jaar in de vierde ronde eindigen.

Dominic Thiem haalt voor het eerst kwartfinales

Dominic Thiem (ATP 5) zit voor de eerste keer in zijn carrière in de kwartfinales van de Australian Open. De Oostenrijker was maandag in drie sets te sterk voor de Fransman Gaël Monfils (ATP 10). Hij haalde het met 6-2, 6-4 en 6-4. Om door te stoten naar de laatste vier, moet de 26-jarige Thiem voorbij het Spaanse eerste reekshoofd Rafael Nadal (ATP 1) of lokale held Nick Kyrgios (ATP 26).

Foto: Photo News

“Ik speelde vandaag mijn beste tennis van het toernooi. Ik voelde mij heel goed”, vertelde Thiem, tweevoudige finalist van Roland Garros (2018 en 2019). “De score doet vermoeden dat het een makkelijke wedstrijd was, maar dat was niet zo. Ik ben heel blij om hier voor het eerst de kwartfinales te bereiken.”

Muguruza verrast Kiki Bertens

In het vrouwentoernooi speelt Simona Halep (WTA 3) na haar overwinning tegen Elise Mertens (WTA 17) om een plaats in de halve finales tegen de Estse Anett Kontaveit (WTA 31). Die schakelde de Poolse Iga Swiatek (WTA 56) uit met 6-7 (4/7), 7-5 en 7-5 en speelt op haar 24e haar eerste kwartfinale op een grandslam.

Foto: AFP

Ook de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 32) zit bij de laatste acht. Zij ging met 6-3 en 6-3 voorbij de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 10). De tweevoudige grandslamkampioene (Roland Garros 2016 en Wimbledon 2017) treft in de kwartfinales de Duitse Angelique Kerber (WTA 18) of de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 30).