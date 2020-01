Salvini stoot centrumlinks niet van de troon in Emilia-Romagna

De radicaal-rechtse Italiaanse oppositieleider Matteo Salvini (Lega) hoopte bij de regionale verkiezingen in Emilia-Romagna en Calabrië, respectievelijk in het noorden en het zuiden van Italië, zijn comeback te maken. Maar het lukte hem niet om de centrumlinkse partij Partito Democratico van de troon te stoten in Emilia-Romagna.

Salvini voerde al maandenlang zeer intensief en agressief campagne in de traditioneel rode regio, waar centrumlinks al 75 jaar aan de macht is. Maar het lukte de kandidaat van Salvini's Lega, Lucia Borgonzoni, niet om die linkse hegemonie te doorbreken. Bewoners daagden massaal op aan de stemhokjes, meer dan 67 procent bracht een stem uit. Dat is bijna dubbel zoveel als bij de verkiezingen in 2014. Met 98 procent van de stemmen geteld, wint zittend gouverneur Stefano Bonaccini met 51,4 procent van de stemmen, de rechtse kandidaat haalde 43,7 procent.

Dat is een tegenvaller voor Salvini, die hoopte dat historische winst voor rechts in Emilia-Romagna hem de ruimte zou bieden om ook de nationale regering in Rome, waarin de centrumlinkse Partito Democratico zit, aan het wankelen te brengen, en zo nieuwe verkiezingen af te dwingen.

Dat was afgelopen zomer ook al zijn gok, toen Salvini zelf abrupt uit de regeringscoalitie met de anti-establishmentpartij Vijf Sterren is gestapt. Maar nieuwe verkiezingen bleven toen ook al uit, want Vijf Sterren verving Salvini’s Lega in de regeringscoalitie gewoon door de Partito Democratico.

Bij de regionale verkiezingen in het uiterst zuidelijke Calabrië, zondag, won Jole Santelli, de kandidate van rechts, wél overtuigend. Maar gezien het grote belang van Emilia-Romagna, zeker ook voor de nationale regering in Rome, is winst in Calabrië, dat veel minder inwoners telt, voor Salvini niet veel meer dan een troostprijs.

De hoge opkomst in Emilia-Romagna wordt zeker voor een stuk toegeschreven aan de jonge burgerbeweging van de Sardienen, die uitgerekend in Bologna het leven zag. Gestart door vier dertigers uit die studentenstad lieten de voorbije maanden honderdduizenden Italianen de pleinen van steden van noord tot zuid vollopen, met een oproep voor een sterk inhoudelijke vorm van politiek te bedrijven, en een uitgesproken oproep tegen racisme, onverdraagzaamheid en populisme. Terwijl de ‘Sardienen’ geen politiek standpunt vóór een bepaalde partij wilden innemen, was het wel duidelijk dat ze Matteo Salvini en zijn Lega in Emilia-Romagna wilden afremmen. Dat is gelukt. Nicola Zingaretti, de nationale voorzitter van de Partito Democratico, bedankte de Sardienen gisteravond expliciet voor hun engagement.