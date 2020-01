De wereld rouwt om Kobe Bryant: ‘Hij was een legende’

De wereld is in shock na het plotse overlijden van basketballegende Kobe Bryant en zijn dochter. Zeven anderen kwamen ook om in de helikoptercrash.

Bryant eerde basketbalster Lebron James zondag nog op Twitter, omdat die laatste hem voorbij stak op het topschutterslijst. ‘Veel respect, broer’. Een paar uur later reageerde Lebron James op de dood van Bryant. ‘Kobe maakte zich onsterfelijk met zijn scorend vermogen. Nu draag ik hetzelfde Lakers-truitje. Het kan soms raar lopen. Dit lijkt allemaal zo zinloos en toch gebeurt het.’

Voor voormalig professioneel basketbalspeler Kareem Abdul-Jabbar was Bryant meer dan ‘alleen maar een atleet’. ‘De meeste mensen zullen hem herinneren als de prachtige atleet die een hele generatie basketbalspelers inspireerde. Maar hij was zoveel meer.’

‘Er zijn geen woorden om de pijn te beschrijven die ik voel’, schrijft voormalig professioneel basketbalspeler Shaquille O’Neal. ‘Ik verlies mijn nichtje Gigi en mijn vriend, mijn broer, mijn partner in het winnen van titels, mijn maat. Ik hou van je en zal je missen. Ik ben hier ziek van.’

Michael Jordan schrijft dat Kobe als een broer was voor hem. ‘We hadden lange gesprekken, en dat zal ik missen. Hij was een stevige concurrent en een fantastische vader.’

Statement from Michael Jordan: pic.twitter.com/oI7w6e7HLI — Estee Portnoy (@esteep) January 26, 2020

Voor voormalig Belgische basketbalspeler Tomas Van Den Spiegel was Bryant meer dan een speler, ‘hij was een ambassadeur voor de sport’. ‘We hielden allemaal van hem, van de persoon op en naast het terrein. Hij combineerde talent met werkkracht en verstand, zoals alleen hij dat kon.’

‘Mijn grootste sportidool’

Romelu Lukaku schrijft: ‘Je was mijn grootste sportidool. Jouw werkhouding en mentaliteit inspireerden me vanaf het moment dat ik doorhad wat er nodig was om prof te worden. Je was aan het genieten van het nieuwe hoofdstuk in je leven. Dat je ons dan zo moet verlaten is ontredderend. Ik hou zo veel van je, je bent de beste aller tijden.’

Ook tennisster Kim Clijsters schrijft dat Kobe een inspiratie was voor haar. ‘Ik heb je professionalisme, gedrevenheid en bezieling altijd bewonderd.’ Sprinter Usain Bolt reageert met ongeloof: ‘Ik kan het maar niet geloven.’

‘As je niet in jezelf gelooft, zal niemand dat doen’. Thibaut Courtois eert Bryant met zijn eigen quote. ‘Rust in vrede. Ik ben absoluut kapot van dit nieuws. De wereld verliest een grote atleet’, vindt hij.

Politiek

‘Kobe was een legende op het basketbalveld en begon net aan de volgende fase in zijn leven’, tweet voormalig president Barack Obama. ‘Om ook Gianna (zijn dochter, red) te verliezen is hartverscheurend.’

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day. — Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020

Huidig president Donald Trump schrijft dat hij veel van zijn familie hield, en een grote passie had voor de toekomst.

Kobe Bryant, despite being one of the truly great basketball players of all time, was just getting started in life. He loved his family so much, and had such strong passion for the future. The loss of his beautiful daughter, Gianna, makes this moment even more devastating.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Sport

De Toronto Raptors en San Antonio Spurs begonnen hun NBA-wedstrijd met een dubbele overtreding, als eerbetoon aan Bryant. Beide teams overtraden de 24-secondenregel, een regel die zegt dat een team dat in balbezit is 24 seconden de tijd heeft om een doelpoging te ondernemen. Bryant speelde het grootste deel van zijn carrière met nummer 24.

The Raptors and Spurs both took 24-second violations at the start of their game in honor of No. 24, Kobe Bryant.



The crowd gave a standing ovation along with Kobe chants. pic.twitter.com/C2VD5iZez9 — ESPN (@espn) January 26, 2020

Het nummer 24 kwam ook terug tijdens een doelpuntenviering van Neymar. De Braziliaanse voetbalster scoorde zondagavond twee keer in het Ligue 1-duel tussen Lille en Paris Saint-Germain. Na zijn tweede goal wees Neymar naar de hemel en maakte hij met zijn vingers het nummer 24.

Foto: AP