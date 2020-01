Geen kwartfinale voor Elise Mertens op Australian Open

Elise Mertens (WTA-17) heeft zich maandag niet voor de kwartfinales van het Australian Open kunnen plaatsen. Ze verloor in twee sets van de nummer drie van de wereld, de Roemeense Simona Halep.

De 24-jarige Limburgse moest in 1 uur en 38 minuten met 6-4 en 6-4 haar meerdere erkennen in Simona Halep (WTA-3). Beide speelsters troffen elkaar voor deze wedstrijd al drie keer. Halep won de eerste twee duels, op gravel in Madrid en op Roland Garros. Mertens triomfeerde tijdens de laatste ontmoeting, vorig jaar op hardcourt in Doha.

Halep was voor de wedstrijd vol lof over Mertens. ‘Elise is een meisje dat nooit opgeeft’, vertelde Halep. ‘Ze gaat altijd tot het uiterste en beschikt over een compleet spel. Ze houdt ervan om de ballen vroeg te nemen, en om dichtbij de baseline te spelen. Ik weet wat ik mag verwachten en ben er klaar voor.’

Om door te stoten naar de halve finales moet de 28-jarige Halep, in 2018 verliezend finaliste op het hardcourt in Melbourne, het opnemen tegen de winnares van de partij tussen de Estlandse Anett Kontaveit (WTA-31) en de Poolse Iga Swiatek (WTA-56).

In 2018 schopte Mertens het bij haar debuut op het Australian Open meteen tot de halve finales, haar beste resultaat op een grandslam tot nog toe. Vorig jaar ging ze er in de derde ronde uit.