Dodentol coronavirus blijft oplopen: tachtig doden

In China zijn nu al tachtig mensen overleden als gevolg van het coronavirus. Het aantal besmettingen is met 769 nieuwe meldingen gestegen naar 2.744.

In de provincie Hubei werden 24 nieuwe sterfgevallen geregistreerd, zo blijkt maandag uit een nieuwe balans van de plaatselijke autoriteiten. De meeste doden zijn gevallen in de stad Wuhan, het epicentrum van de uitbraak van het coronavirus. Zeker 461 patiënten verkeren in kritieke toestand.

De burgemeester van Wuhan zei eerder dat hij nog duizend extra gevallen verwacht in zijn stad. Het gaat om mensen die nu al in het ziekenhuis liggen, maar waarvan het nog niet zeker is of ze met het coronavirus besmet zijn.

Extra maatregelen

De Chinese regering heeft op een persconferentie toegegeven dat het virus nog niet onder controle is, daarom worden extra maatregelen genomen. Zo is de verkoop en het vervoer van wilde dieren niet langer toegestaan. Fokkerijen zijn onder quarantaine geplaatst. In Peking is de heropening van crèches, scholen en universiteiten ondertussen uitgesteld, meldt de Chinese nationale radio. Ook de Nationale Winterspelen in Binnen-Mongolië zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld.

In Hubei worden alle bussen opgeschort tussen de verschillende steden van de provincie maar ook binnen de steden zelf. Ook in Shanghai worden alle reizen met langeafstandsbussen geschrapt. Eerder werd al in verschillende andere steden het busverkeer stilgelegd.

De Chinese president Xi Jinping waarschuwde zaterdag nog dat het virus ‘sneller om zich heen grijpt’ dan eerder werd aangenomen. Volgens de Chinese televisie wordt er alles aan gedaan om middelen en experts in ziekenhuizen te krijgen om het virus aan te pakken.

Quarantaine

Om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen tijdens Chinees Nieuwjaar, wanneer veel mensen door het hele land reizen, heeft de overheid verschillende steden onder quarantaine geplaatst.

Landen zoals de Verenigde Staten en Frankrijk hebben staatsburgers uit Wuhan gehaald met speciale vluchten. Er werden al besmettingen vastgesteld in onder meer Japan, Zuid-Korea, Frankrijk, Canada, VS en Thailand.