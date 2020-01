Evenepoel in massacrash betrokken: ‘Ik weet niet eens hoe het gebeurd is’

Remco Evenepoel begon het seizoen met een valpartij in de slotfase van de openingsrit van de Ronde van San Juan waar hij helemaal niets kon aan doen. ‘Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ineens lag ik er. Gelukkig lijkt het mee te vallen’, zei de Sportman van het Jaar bij de finish.

Na de aankomst zocht een wit getrokken Remco Evenepoel onmiddellijk Guillaume Martin van Cofidis op en vroeg wat dat allemaal betekende. De filosoof, overgekomen van Wanty-Groupe Gobert, schrok van de uitval van Evenepoel en haastte zich nadien opnieuw naar de Schepdalenaar om te zeggen dat ook hij niet anders kon dan uitwijken.

Achteraf zou blijken dat Christophe Laporte (diens ploegmaat) geraakt zou zijn geweest door een toeschouwer, waardoor de renners achter hem als kegels op een baan tegen de grond gingen. ‘Ik weet echt niet wat er exact gebeurd is. Het was een val voorin de groep. Ik denk dat we met een vijftigtal tegen de grond gingen. Het gebeurde op 3,6 kilometer van de streep. Normaal verlies ik tijd. We zien wel. Ik voel niet echt pijn. Dit is niet echt wat ik in gedachten had voor de start van mijn tweede seizoen. Ik ben okay. Morgen is een nieuwe dag’, zei Evenepoel die zowel op de linkerschouder als rechterschouder bruin was van het straatvuil en zich snel naar hotel Del Bono haastte. ‘Op het eerste gezicht lijkt het mee te vallen’, zei dokter José Ibarguren Taus. ‘Nergens valt er bloed te bespeuren. Hij lijkt op zijn linkerheup en schouder te zijn gevallen’, zei de Spaanse dokter bij de finish.

Tot overmaat van ramp misrekende Alvaro Hodeg zich nog in de eindspurt omdat de bordjes die de afstand tot de streep aangeven hier in Argentinië niet zo duidelijk zichtbaar zijn. Het was ook een linke aankomst in een breed uitgesmeerde bocht. ‘Ondanks we Remco verloren kwam onze trein toch nog goed op gang’, stelde lead out Bert Van Lerberghe. ‘Maar Hodeg begon zijn sprint al op 250 meter van de streep en uiteindelijk kwamen ze nog over hem.’

Geen eerste Argentijnse zege voor Deceuninck – Quick-Step maar ook niet voor de jarige Peter Sagan die zesde eindigde. De overwinning ging verrassend naar Rudy Barbier die sinds vorig jaar voor Israel Start-Up Nation rijdt. Het was voor de 27-jarige krachtspurter zijn vijfde zege uit zijn loopbaan.