Antwerp is al dertien wedstrijden ongeslagen en blijft druk zetten op Club Brugge

Al elf matchen ongeslagen in de competitie, veertien in totaal: Antwerp blijft maar gaan. Wie anders dan Mbokani bezorgde de Great Old de zege, met een penalty die dit keer géén gedoe veroorzaakte. En Lamkel Zé, die kreeg dan toch nog een kwartiertje.

Daar stond hij, zoals verwacht: bij de rest van de invallers. Geen Lamkel Zé aan de aftrap bij Antwerp – na zijn laatste (penalty)fratsen was Bölöni echt niet van plan om hem op te stellen. Tijdens de opwarming toonde de Kameroener ook opnieuw waarom hij geen basisspeler is: hij verroerde geen vin.

Als coach is het natuurlijk balen dat je zo’n goeie speler ‘moet’ straffen, zeker tegen een sterke tegenstander als Zulte Waregem, dat van de nederlaag van Genk en de gestaakte match van KV Mechelen wilde profiteren om terug in de top zes te raken. Dury liet Larin op de bank wegens niet topfit, maar gelukkig voor hem is de Canadees niet de enige die kan scoren. Na dertien minuten kwam Gianni Bruno naar binnen en vloerde hij Bolat met een overhoekse krul. Zijn tiende toch al dit seizoen en Essevee op rozen.

Van 3 naar 10 miljoen?

Eigenlijk had Antwerp – met Defour in plaats van de geschorste Haroun – op dat moment al op voorsprong moeten staan. Benson had vlak voordien de perfecte assist gegeven op Rodrigues, maar die ging met zijn verkeerde voet naar de bal en trapte de wenkende kans naast. Benson deed trouwens wel méér dingen goed. Hij toonde eindelijk nog eens waarom Luciano D’Onofrio 3 miljoen voor hem betaalde en meent dat hij misschien ooit zelfs een miljoen of 10 kan opbrengen. Bossut, vanaf minuut één op de korrel genomen wegens tijdrekken, kon de knal van de winger wel pareren.

De thuisploeg drong steeds meer aan, met ook een sterke Mbokani, en dat resulteerde net na het half uur in de gelijkmaker. Het was een volledige Portugese goal, met Rodrigues die laag voorbracht en Buta die aangestormd kwam en beheerst afwerkte. Voor de rechtsback zijn tweede doelpunt op de Bosuil. Refaelov leek er ook nog 2-1 van te maken, maar werd uiteindelijk afgevlagd voor offside. Aan de rust moest de Israëliër – die wel balverlies leed bij de tegengoal – opvallend genoeg al naar de kant. Miyoshi maakte zijn comeback.

Gefluit én applaus

Dury wachtte na rust niet lang om Larin er toch in te brengen, en het loonde bijna meteen. De spits dacht Bolat te kloppen, maar die kon het schot nog pareren met zijn voet. Eindelijk nog eens een kans voor de bezoekers, maar aan de overkant hing een goal toch meer in de lucht. Rodrigues mikte zijn vrijschop maar net over, Benson trapte net naast.

Om toch nog vol voor de winst te gaan, voerde Bölöni een kwartier voor tijd nog een dubbele wissel voor. Gano en dan toch nog Lamkel Zé losten Benson en Defour af. Het had onmiddellijk effect, want na een crosspass van Lamkel Zé zette Buta zich door in de zestien en stopte Bjordal hem foutief af. Weer een penalty voor Antwerp, maar dit keer geen gedoe. Mbokani mocht hem nemen en zette hem ook feilloos om. Opvallend wel: vlak voor de topschutter trapte, werd Lamkel Zé bejubeld door de fans. Nochtans werd er ook op hem gefloten toen hij inkwam. De meningen blijven verdeeld.

3-1 had ook nog gekund, maar Bossut bokste de poging van Gano uit zijn doel. De zege van Antwerp, dat gelijke tred houdt met Gent en druk blijft zetten op Club Brugge, was hoe dan ook verdiend.