Amerika maakt zich op voor de verkiezingen van de eeuw. Maar wie neemt het op tegen Trump?

Uit peilingen blijkt dat de Democraten favoriet zijn bij de Amerikaanse kiezers. Maar zolang ze geen geschikte presidentskandidaat vinden, hebben ze daar niet zoveel aan.

Vanaf februari starten de voorverkiezingen in de Verenigde Staten. Daar wordt per partij bepaald wie de presidentskandidaat zal zijn. Voor de Republikeinen is dat een uitgemaakte zaak: Donald Trump. Maar bij de Democraten springt er nog niemand bovenuit. Journalist Steven De Foer legt uit waarom het hoog tijd wordt dat er eensgezindheid komt binnen die partij. ‘Zulke belangrijke verkiezingen heb je maar één keer in honderd jaar.’

Lees hier het artikel van Steven De Foer in dSWeekblad: 'Redden de Democraten de democratie?'

