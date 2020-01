Salvini hoopt op comeback via regionale verkiezingen

Tot vanavond 23 uur vinden regionale verkiezingen plaats in Emilia-Romagna en Calabrië, respectievelijk in het noorden en het zuiden van Italië. Het resultaat wordt met argusogen bekeken, omdat de radicaal-rechtse oppositieleider Matteo Salvini (Lega) zijn nationale comeback plant.

Sinds Matteo Salvini afgelopen zomer uit de regering stapte, is zijn Lega in de coalitie vervangen door de centrumlinkse Partito Democratico. In de regio Emilia-Romagna is centrumlinks al 75 jaar aan de macht, maar voor het eerst zou de kandidaat van rechts, Lucia Borgonzoni, die linkse hegemonie kunnen doorbreken. Salvini voert al weken agressief campagne in de traditioneel rode regio.

Ook het zuidelijke Calabrië is belangrijk, aangezien Salvini’s Lega afstamt van de vroegere Lega Nord, die jarenlang tegen zuiderlingen heeft gefulmineerd. Winst in Calabrië zou betekenen dat de Lega in heel Italië kan winnen. Als rechts in die regio’s scoort, dan kan dat de nationale regering in last brengen. Daarom worden beide regionale verkiezingen als een test voor de regering van premier Giuseppe Conte gezien.

Rond twaalf uur vanmiddag waren in Emilia-Romagna al 23 procent van de kiezers gaan stemmen. Dat is meer dan dubbel zoveel als bij de vorige verkiezingen, in 2014.

De eerste exitpolls worden pas rond 23 uur verwacht.