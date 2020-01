Gerecht onderzoekt grote vechtpartij tussen jongeren in Londerzeel

Het parket Halle-Vilvoorde heeft een onderzoek geopend naar een grote vechtpartij tussen jongeren die vrijdagnamiddag plaatsvond in Londerzeel. Daar gingen twee groepjes jongeren omstreeks 16.30 uur op de vuist. Het zou gaan om jongeren uit twee verschillende scholen, die al enige tijd een vete hebben. Het parket doet een oproep naar getuigen en slachtoffers.

De beelden van de vechtpartij doken vrijdagavond op, op de Facebook-pagina ‘Ge zet va Lonnesiel as’ en werden al snel massaal gedeeld en becommentarieerd. In de filmpjes is te zien hoe jongeren op de parking vlak bij de bibliotheek betrokken raken in een vechtpartij. Het parket van Halle-Vilvoorde is intussen een onderzoek gestart naar de vechtpartij.

‘Alle getuigen en slachtoffers mogen zich melden bij de politie’, zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre. ‘Iedereen die beelden heeft, mag die ook overmaken aan de politie.’

In verschillende media uit burgemeester Conny Moons van Londerzeel ook al haar verontwaardiging over de feiten. ‘Wees gerust, ik ben volop in overleg met politie’, laat ze ook weten op dezelfde Facebook-pagina. ‘Ik zal als burgemeester alles, maar dan ook alles doen om hier zeer hard tegen te laten optreden. Dit is ongehoord en op zijn minst degoutant te noemen.’