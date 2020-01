‘Euthanasieproces leidt tot grotere drukte bij LEIF-artsen’

Het proces in Gent over de euthanasie van Tine Nys leidt tot onrust bij mensen die zelf met vragen zitten over hun levenseinde, zegt LEIF-arts Patrick Wyffels. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vraagt om een evaluatie van de euthanasiewet.

‘Wat ik hoor in mijn wereld van LEIF-artsen, is dat zij zullen verdergaan met hun werk’, zei LEIF-arts Patrick Wyffels in De Zevende Dag op de VRT. Hij ging er in debat naar aanleiding van het euthanasieproces in Gent, met onder andere kerkjurist Rik Torfs en Raf De Rycke van Broeders van Liefde. ‘Ze zullen misschien nog zorgvuldiger te werk gaan, met een vergrootglas naar de zorgvuldigheidscriteria kijken.’

Wyffels noemde het proces over de euthanasie van Tine Nys een ‘wake-up call voor de politiek’. ‘Patiënten bellen mij met de vraag of ik hen toch niet in de steek zal laten. Ze zeggen dat ze niet willen dat ik in de bak moet. Het wordt ook drukker bij LEIF-artsen. Mensen zijn bang dat er onder invloed van dit proces iets verandert aan de wet. Dat willen ze voor zijn.’

Spoedwetgeving

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) pleitte ook in De Zevende Dag inderdaad voor een ‘evaluatie’ en eventuele aanpassing van de euthanasiewet. ‘Dit is naar mijn weten de eerste keer dat euthanasie voor de strafrechter komt. Als de aanklacht tegen de artsen gifmoord is, dan zit er een gaatje in de wet en dan moeten we daar iets aan doen.’

De minister zei dat vooral het begrip ‘ondraaglijk lijden’ beter moet worden omschreven. ‘Het is een term die misschien wat nader moet bekeken worden door de wetgever, zodat de interpretatie door de rechtspraak gemakkelijker valt.’

‘Dit proces toont dat men zorgzaam moet zijn bij het invoeren van nieuwe wetgeving’, ging Geens verder. ‘Spoedwetgeving is gevaarlijk.’

Controlemechanismen

Tijdens het debat vroegen alle vijf deelnemers rond de tafel, net als Geens, om een evaluatie van de euthanasiewet op parlementair niveau.

Eén element dat daarbij op tafel zou kunnen komen, is de vraag of de controlemechanismen vandaag volstaan. LEIF-arts Wyffels oordeelt van wel, maar Ariane Bazan, hoogleraar klinische psychologie aan de ULB, vindt van niet. Ze pleitte ervoor dat ‘artsen om advies moeten vragen voorafgaand aan de euthanasie’. ‘Ik vind ook dat alle drie adviezen die ingewonnen moeten worden, unaniem positief moeten zijn.’ Vandaag volstaat het als twee van de drie adviesgevers akkoord gaan met de euthanasie.