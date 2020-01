Bokser Yves Ngabu test positief bij controle buiten competitie

Foto: Action Images via Reuters

De Belg Yves Ngabu heeft op 7 januari een positieve dopingtest afgelegd bij een controle buiten competitie. Dat bracht Mauricio Sulaiman, de voorzitter van de WBC-boksbond, zondag naar buiten.

De 31-jarige West-Vlaming verloor eind oktober in Sheffield zijn Europese titel bij de cruisergewichten tegen de Brit Lawrence Okolie. Nadien bleef Ngabu in Sheffield trainen en het was daar dat hij de positieve test aflegde.

Okolie reageerde op Twitter al op het nieuws door te verwijzen naar de slechte naam van de club, waar Ngabu de voorbije maanden zijn trainingen afwerkte. Het is namelijk niet de eerste keer dat een bokser van de Ingle Boxing Gym in Sheffield tegen de lamp loopt. (belga)