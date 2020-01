Rolstoeltennisser Joachim Gérard wint met Melbourne Open een voorbereidingstoernooi op eerste Grand Slam

Joachim Gérard heeft de eindzege gepakt op de Melbourne Open rolstoeltennis, een voorbereidingstoernooi op de Australian Open die volgende week begint.

Gérard, nummer vijf van de wereld, versloeg in de eindstrijd de Brit Alfie Hewett, nummer drie van de wereld, in drie sets (4-6, 7-5 en 6-3).

Onze landgenoot won vorig jaar in de Masters in de finale ook al van Hewett. Op de Australian Open was Gérard in 2016 verliezend finalist. Vorig jaar won hij het dubbelspel in Melbourne aan de zijde van de Zweed Stefan Olsson. In 2017 deed hij dat met de Brit Gordon Reid. (belga)