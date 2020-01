Simona Halep vreest Elise Mertens in achtste finale Australian Open: “Ze geeft nooit op”

Simona Halep (WTA 4), voormalig nummer één van de wereld en winnares van Roland Garros en Wimbledon, is de volgende tegenstandster van Elise Mertens (WTA 17) op de Australian Open. De Roemeense, verliezend finalist in Melbourne in 2018, versloeg de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 38) in de derde ronde met 6-1 en 6-4 en is door de uitschakeling van Karolina Pliskova (WTA 2) en Elina Svitolina (WTA 5) de topfavoriete in haar tabelhelft om de finale te halen.