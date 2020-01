STVV houdt droom van Play-off 1 in leven tegen Moeskroen

STVV danst met 6 op 6 het nieuwe jaar in. Na Kortrijk ging ook Moeskroen voor de bijl. Colidio leverde drie keer de perfecte assist op Le Canonnier, Suzuki, Botaka en invaller Asamoah bedankten. Boya milderde nog met een wereldgoal. Coach Milos Kostic heeft zijn start allesbehalve gemist in Sint-Truiden.

Veel wijzigingen bij Moeskroen. Bij de thuisploeg kwamen Antonov, Hocko en Queiros in de basiself, Mohamed en Pietrzak moesten na het verlies in Gent vrede nemen met een stek op de bank. Osabutey zat niet in de kern door schorsing. STVV startte met de elf die Kortrijk klopten, Zuid-Koreaan Lee viel opnieuw af als negentiende man.

Moeskroen, met de amper 26-jarige Dennis Schmitt voor de dug-out, toonde de meeste aanvallende intenties in de aanvangsminuten, toch was het STVV dat de eerste goeie kans kreeg na een tegenaanval. Durkin vuurde vanuit de tweede lijn, de schuiver ging een metertje naast het doel van Butez. Garcia, Antonov en Olinga reageerden met goed samenspel, Wolke Janssens moest Olinga laten lopen, laatstgenoemde mikte voorlangs.

STVV op voorsprong

Nog voor het kwartier ook nog een steengoede Truiense kans. De Bruyn maakte de meters en mikte zelf naar de rechterwinkelhaak, de poging was verdienstelijk, maar weer belandde de bal naast. Nog voor het openingskwartier mikte Garcia wél binnen het kader, de redding van Steppe was knap.

Het was STVV dat op voorsprong klom vlak voor het halfuur. Colidio schermde een lange bal van Colombatto goed af en legde panklaar voor Suzuki, de Japanner scoorde simpel zijn eerste treffer van 2020. De Kanaries op voorsprong, 124 bezoekende toeschouwers juichten. Moeskroen kreeg duidelijk een mentale tik door de wat onverwachte treffer. Ook moest De Medina geblesseerd naar de kant na een duel met De Bruyn.

Botaka met twee treffers

Na de koffie kwam opnieuw STVV het eerst opzetten. Colombatto puurde geen succes uit enkele vrije trappen, Suzuki werd één keer afgevlagd voor buitenspel en één keer claimde de Japanner tevergeefs een penalty. De Limburgers bleven aandringen. Colidio, weer hij, zette Botaka op wandel door het centrum, die krulde via het been van Butez en de staander de 0-2 tegen de touwen.

Facundo Colidio werd helemaal man van de match toen hij ook invaller Asamoah bediende in de slotfase. De Ghanees stond amper op het veld toen hij de zware 0-3 op het bord poeierde. Boya milderde nog toen hij een vrije trap rechtstreeks over Steppe binnen mikte, de Truiense zege kwam echter niet meer in het gevaar.