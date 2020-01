Waasland-Beveren thuis de mist in tegen Eupen

Waasland-Beveren heeft geen geschiedenis kunnen schrijven. Na drie zeges op rij gingen de Waaslanders thuis de mist in tegen Eupen. Geen historische 12 op 12. Verdediger Koch maakte het enige doelpunt van de match. Geel-blauw liet zo de kans liggen om over de Panda’s in het klassement te springen.

Met Waasland-Beveren tegen Eupen stonden de twee slechtste schutters van de klas tegenover elkaar. Dat was zaterdagavond ook merkbaar op de Freethiel. De aanwezige supporters kregen amper uitgespeelde kansen te zien. De eerste kans van de match kwam op naam van Daniel Milicevic. Ebrahimi vond de ervaren spelverdeler met een gemeten pass, maar hij kon onder druk van de goed terugkerende Vukcevic niet op doel besluiten. Waasland-Beveren kwam al vroeg met de schrik vrij.

Eupen verdiend op voorsprong

Het bleek slechts uitstel van executie. Want even later kwam Eupen verdiend op voorsprong. Jens Cools kopte de scherp aangesneden hoekschop van Milicevic terug in het pak. Koch was er als de kippen bij om het leer tegen de netten te knikken. Het eerste doelpunt van het seizoen voor de Nederlandse verdediger. Maar stond Musona op de fase die tot de hoekschop leidde geen buitenspel? De beelden gaven geen uitsluitsel. En ook de VAR greep niet in. Hoe dan ook: vooral het passief verdedigen van de Waaslanders lag aan de basis van het tegendoelpunt. Want nauwelijks enkele minuten later was Eupen alweer gevaarlijk op een stilstaande fase. Cools kopte opnieuw terug, maar Chiampichetti knikte dit keer over. Het leek wel alsof we naar een herhaling van het openingsdoelpunt zaten te kijken.

En Waasland-Beveren, horen we u denken? De gedachte dat ze geschiedenis konden schrijven door voor het eerst twaalf op twaalf in 1A te pakken, leek verlammend te werken. De thuisploeg speelde inspiratieloos, met veel slordigheden tot gevolg. Al kwam het wel dicht bij de gelijkmaker. Doelman De Wolf schudde een knappe redding uit de mouwen na een kopbal van Kobayashi.

Zwakke thuisploeg

Wie na rust beterschap verwacht had, kwam bedrogen uit. Waasland-Beveren kon de Panda’s amper in verlegenheid brengen. Op het uur kwam de thuisploeg uit het niks dan toch bijna op gelijke hoogte. Na een vlotte combinatie door het centrum van de Eupense verdediging verscheen de infiltrerende Schryvers plots oog in oog met De Wolf. Maar zijn poging bleef tussen de benen van de doelman steken. Trainer Mercier probeerde het tij te keren door Agyepong, Koita en Sula in de ploeg te droppen. Die zorgden voor meer dreiging. Maar kansen? Neen, die kregen we amper te zien. In het slot haalde Jens Cools met gevaar voor eigen lijf en leden nog een pegel van Koita van de lijn.

Eupen hield makkelijk stand en springt door deze zege naar de twaalfde plaats in het klassement. Het behoud kan hen nauwelijks nog ontglippen. Waasland-Beveren heeft een gouden kans laten liggen om het degradatiespook definitief te verjagen. De voorsprong op rode lantaarn Cercle Brugge blijft wel negen punten, al speelt de Vereniging zondagmiddag nog tegen Anderlecht.