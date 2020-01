Impeachment: advocaten van Trump betwisten dossier ‘zonder bewijzen’

Op het impeachmentproces in de Amerikaanse Senaat mochten de advocaten van Donald Trump aan hun verdediging beginnen. De Democraten zijn er volgens hen niet in geslaagd hun claims tegen de president te bewijzen.

‘Ze vragen u niet alleen om de uitslag van de vorige presidentsverkiezingen terug te draaien, maar ook om president Trump te schrappen van het stembiljet voor de verkiezingen die er binnen zowat negen maanden aankomen.’ Zo begon Pat Cipollone, advocaat van het Witte Huis, de verdediging van de president op zaterdag. ‘Ze vragen u om iets te doen dat geen enkele Senaat ooit heeft gedaan en ze vragen u om het te doen zonder bewijzen aan te dragen.’

Twee uur lang namen de advocaten van Trump het woord en brachten ze wat ze zelf omschrijven als een voorsmaakje van hun ruimere verdediging. Komende maandag zullen ze doorgaan. Cipollone en de andere advocaten van Trumps team beloven het impeachmentdossier dat de Democraten drie dagen lang hebben gepresenteerd punt per punt te zullen weerleggen.

24 uren verdediging

De verdediging kreeg het woord nadat de impeachmentmanagers aangesteld door het Huis van Afgevaardigden vrijdagnacht hun pleidooi hadden afgerond. Ze argumenteerden dat Trump verantwoordelijk moest gesteld worden voor het onthouden van Amerikaanse steun aan Oekraïne in een poging om het land te dwingen een onderzoek naar Trumps politieke rivaal, de Democraat Joe Biden, te starten. Een duidelijk geval van machtsmisbruik, volgens de Democraten. Daarna zou Trump op ongeziene wijze het onderzoek van het Congres naar zijn daden verhinderd hebben.

De advocaten van Trump krijgen 24 uren lang, verdeeld over drie dagen, de tijd om de verdediging van de president op te bouwen. Het Witte Huis heeft nog niet aangegeven of het de volledige tijdspanne zou gebruiken. Trump zelf tweette vrijdag dat zijn advocaten ‘verplicht worden om op zaterdag te beginnen, ook wel Death Valley op tv genoemd’, verwijzend naar de lage publieke belangstelling in het weekend.

‘Niemand voelt zich bedreigd’

Michael Purpura, een van de advocaten van Trump, toonde videofragmenten van verschillende getuigen. Eén daarvan was Timothy Morrison, een voormalige directeur van de Nationale Veiligheidsraad, die vertelde dat hij niet geloofde dat Trump het onderzoek naar Biden had gevraagd tijdens zijn telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. ‘Waarom hebben ze (de impeachmentmanagers van de Democraten, red.) u deze getuigenis niet getoond?’, vroeg Purpura.

De advocaten argumenteerden ook dat Zelenski en andere Oekraïense politici herhaaldelijk hebben gezegd dat ze zich niet onder druk voelden gezet door de VS. Purpura: ‘Er is geen sprake van een dreigement als de persoon zich niet bedreigd voelt.’

Bovendien, argumenteren de advocaten van Trump, is er wel een ontmoeting geweest tussen de Amerikaanse president en zijn Oekraïense ambtsgenoot. ‘Die kwam er tijdens de Algemene Vergadering van de VN op 25 september 2019.’

‘Pleidooi voor nieuwe getuigen’

Het juridisch team van Trump gingen tijdens hun openingspleidooi niet in op een aantal argumenten van de Democraten die moeten aantonen dat Trump zijn macht misbruikt heeft. Zo bespraken ze Trumps rol in het bevriezen van financiële hulp aan Oekraïne niet. En ze gaven ook geen verklaring voor de externe campagne die Trumps persoonlijke advocaat, Rudy Giuliani, had opgezet om Oekraïne onder druk te zetten om een onderzoek naar Biden aan te kondigen.

Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat, vond dat de raadsheren van Trump iets gedaan hebben dat ze niet bedoeld hebben: ‘Ze hebben een overtuigend pleidooi gehouden voor meer getuigen en documenten’.

De Democraten willen namelijk bijkomende getuigen oproepen, te weten Mick Mulvaney (Trumps stafchef) en John Bolton (ex-veiligheidsadviseur), die allebei rechtstreeks betrokken waren bij beslissingen over Oekraïne. Maar de Republikeinse voorzitter van de Senaat, Mitch McConnell, heeft die vraag eerder al afgeketst.