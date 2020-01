Hevige mist spelbreker in Charleroi-KV Mechelen

Wat doe je als je langs de zijlijn staat te gesticuleren naar je aanvaller aan de overkant, maar die jou niet ziet? Het overkwam Charleroicoach Karim Belhocine. Het Stade du Pays kreeg een dikke laag mist over zich heen, scheidsrechter Dierick moest de wedstrijd noodgedwongen stopzetten. Op 4 februari wordt de match volledig herspeeld.

De actie ‘Tous au Stade’ liet Mambourg aardig vollopen: een nagenoeg vol huis voor de wedstrijd tegen KV Mechelen. Die supporters krijgen wel niet veel voetbal te zien in de openingsminuten: een dik pak mist had het stadion in zijn greep. Scheidsrechter Dierick zag er geen graten in: er mocht gevoetbald worden.

De thuisploeg prikte een eerste keer na 8 minuten: een goeie tik van Gholizadeh bereikte Bruno, die Peyre makkelijk kon uitkappen en Rezaei net niet kon bereiken. Even later schoot de winger zelf vanuit een scherpe hoek op Thoelen. Gelukkig bleef het gevaar van Charleroi van de linkerkant komen onder de neus van de perstribune, want de overkant van het veld was ondertussen onzichtbaar geworden door de steeds dikkere mist.

Morioka mist niet

Mechelen reageerde via een knap uitgespeelde aanval over 3 stationnetjes: De Camargo-Engvall-Schoofs. Die laatste had zijn terugkeer na schorsing altijd moeten opluisteren met een doelpunt, maar hij besloot over. Een dure misser: in de eerstvolgende aanval van de thuisploeg werd Morioka in de zestien gehaakt door Van Cleemput. Een zuivere strafschop, de Japanner plaatste de bal zelf netjes in het hoekje: 1-0.

Aanvoerder Kaya ging na de achterstond morren bij Dierick en die kon na 23 minuten echt niet anders dan het spel stilleggen door de mist. Na tiental minuten pauze kwamen de Carolo’s terug het veld op, voor de gelegenheid in blauwe uitrusting. De witte bal werd vervangen door een oranje om een betere zichtbaarheid te garanderen. O ja, doelman Penneteau mocht zijn knalroze keepersplunje uiteraard wel aanhouden: voor één keer alle begrip voor zijn kledijkeuze.

‘Is dat nou eerste klasse?’

De supporters van Malinwa zagen de humor er wel van in: ‘Wij zien geen kl*ten, is dat nou eerste klasse?’ De korte pauze deed de spelers van KV Mechelen wel deugd. Althans, dat vermoedden we: de oranje bal was meer te zien op de speelhelft van de thuisploeg. Na 37 minuten kon het scheidsrechterlijk viertal niks anders dan de wedstrijd een tweede keer stilleggen.

De wedstrijd moest definitief worden gestaakt. Op 4 februari wordt de match herspeeld vanaf het begin: dus het doelpunt van Moryoka wordt uitgewist.