Chinese president Xi: ‘Epidemie van coronavirus versnelt’

De Chinese president Xi Jinping heeft het politburo samengeroepen om de verdere uitbraak van het nieuwe coronavirus in te dijken. ‘De zieke accelereert en plaatst China in een ernstige situatie’, zegt hij.

De dodentol van de virale longziekte in China loopt op tot 41 mensen. Het zorgt meteen voor een Chinees Nieuwjaar in mineur. Maar het staatshoofd is ook strijdvaardig: Xi verzekerde dat zijn land ‘de strijd zal winnen’.

Hij zei dat op een crisisbijeenkomst van de top van de Communistische Partij. 'Het leven is van het hoogste belang', aldus Xi. 'Het is onze verantwoordelijkheid om de epidemie in te dammen en te controleren.'

Alle niveaus van de partij en de regering moeten de hoogste prioriteit geven aan de strijd tegen het coronavirus. Er is dan ook een werkgroep op het hoogste niveau in het leven geroepen. Die heeft al beslist om teams naar de zwaar getroffen provincie Hubei te sturen om de bestrijding van de epidemie aan te sturen.

De Wereldgezondheidsorganisatie hield afgelopen donderdag nog crisisoverleg en sprak toen wel van een ernstige situatie, maar nog niet van een wereldwijde noodsituatie. Specialisten in infectieziekten van het Imperial College in Londen stellen echter zaterdag in een rapport de epidemie ‘een duidelijke wereldwijde gezondheidsbedreiging vormt’. ‘Op dit moment is het onzeker of het mogelijk is om de verspreiding enkel binnen China te houden.’

Vals alarm in België

De meer dan 1.300 besmettingen beperken zich dan ook al lang niet meer tot China, waar de longziekte eerst uitbrak in de miljoenenstad Wuhan, die nu net als een aantal andere Chinese steden in quarantaine is.

Met 1.287 bevestigde gevallen is de epidemie inderdaad het grootst in China. Maar zaterdag bevestigde Australië ook de eerste vier gevallen van besmetting. Maleisië meldt drie gevallen. En sinds vrijdag is het nieuwe coronavirus ook in Europa aangekomen: in Frankrijk worden drie besmette personen behandeld.

Eerder waren er al gevallen gemeld in Zuid-Korea, Thailand, Japan en de Verenigde Staten.

In ons land bood een man zich in het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis aan met symptomen die dezelfde zijn als die van het coronavirus. Hij was kortademig, moest hoesten en had koorts. Na bloedonderzoek bleek het om een geval van de griep te gaan. Vals alarm dus.

Evacuatie uit getroffen gebied

Verschillende landen halen hun burgers ondertussen terug uit de ergst getroffen regio’s in China. Rusland overlegt met de Chinezen om Russische staatsburgers te evacueren uit Wuhan en de provincie Hubei. De Verenigde Staten willen het consulaat in Wuhan tijdelijk sluiten en enkele Amerikanen uit de regio weghalen.

Ook Frankrijk wil landgenoten die vastzitten door de quarantaine in Wuhan evacueren. De krant South China Morning Post publiceerde een brief waaruit blijkt dat het Franse consulaat-generaal samen met de lokale Chinese autoriteiten Franse staatsburgers en hun familie naar Changsha wil overbrengen.

Volgens de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken verblijven er nog drie Belgen in de regio. Ons land wacht een eventueel Europees initiatief af om hen te evacueren.