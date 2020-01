Wout van Aert maakt indruk in Zonnebeke maar de zege is voor Mathieu Van der Poel

De Kasteelcross in Zonnebeke mocht vanmiddag een uitgelezen deelnemersveld verwelkomen. Ex-wereldkampioen Wout van Aert, regerend wereldkampioen Mathieu van der Poel en seizoensrevelatie Eli Iserbyt maakten er een fraaie strijd van. Uiteraard won Van der Poel maar achter de rug van de Nederlander maakte vooral Wout van Aert een héél sterke indruk. Jens Adams werd even verrassend als knap derde.

Van Aert gaf nochtans voor de wedstrijd toe een lastige week te hebben beleefd. Storm Gloria zorgde ervoor dat hij pas woensdag in plaats van maandag huiswaarts kon keren van zijn stage in Spanje. Ook Mathieu van der Poel had er een zware trainingsweek opzitten en wist op voorhand niet te zeggen hoe het lichaam hierop zou reageren. En ook Eli Iserbyt had er een zware trainingsweek opzitten maar lag, voor eigen volk, uiteraard gebrand op een sterke prestatie.

De wedstrijd begon alvast veelbelovend. Mathieu van der Poel schoot als een pijl uit een boog het veld in, de pas op de derde rij gestarte Wout van Aert panikeerde niet en kwam al vrij snel in de kopgroep aansluiten. Een kopgroep van vijf zou het worden met naast het al genoemde drietal ook een sterk fietsende Jens Adams en de altijd weer verbazingwekkende Wietse Bosmans. De vijf hielden elkaar aanvankelijk perfect in evenwicht. Om beurten namen ze de leiding, niemand die echt de ruimte kreeg of de ruimte wou.

Van Aert nam initiatief.

Van Aert maakte alvast indruk in het mistige West-Vlaanderen. Voor het eerst deze winter nam de renner van Jumbo-Visma echt initiatief en toen Van der Poel op een verraderlijke schuine kant even het decor inging, was er zelfs een klein kloofje. Maar aan overmoed liet de Kempenaar zich niet vangen, de kopgroep schoof netjes weer in elkaar.

Versnelling Van der Poel

Iets voorbij een half uur cross vond Mathieu van der Poel het welletjes. De kopman van Alpecin-Fenix fietste in geen tijd een kloof honderd meter bij elkaar, achter de Nederlander bleef Van Aert de achtervolging leiden. Te snel voor Iserbyt, zo bleek. Een detail? Misschien wel, misschien niet. Als vanavond in Ossendrecht de selectie bij elkaar zit om de tactiek voor het WK in Dubendorf te bepalen, dan kan je maar beter een extra troef in handen hebben, moet Wout van Aert hebben gedacht. Dit was duidelijk geen zaterdagse oefengalop maar eerder de ideale gelegenheid om de onderlinge verhoudingen duidelijk te maken.

Van der Poel reed intussen probleemloos naar de overwinning maar even belangrijk was dat Van Aert zijn resterende concurrenten geen schijn van een kans liet en probleemloos naar de tweede plaats reed, zijn eerste podium van het lopende seizoen, de kloof met Iserbyt en co liep serieus op. Het gaat almaar beter met Wout van Aert en dat moet vooral voor bondscoach Sven Vanthourenhout héél goed nieuws zijn. Deze Van Aert lijkt volgende week de podiumkandidaat te zijn die hij zelf voor ogen had.

Goed gevoel Van der Poel

Op Mathieu van der Poel stond dus geen maat, ondanks een intensieve stage. “Ik had een vrij goed gevoel, van in het begin”, vertelde VdP. “Het was aanvankelijk een beetje zoeken naar de juiste lijnen maar toen ik die kon rijden, liep het goed.”

Leute achteraf!

Het was een leuke cross, vond Van der Poel. “Het was een verraderlijk parcours met diepe sporen, dus je moest constant bij de les blijven. Op die schuine kant heb ook ik een paar keer liggen sukkelen. En nu naar Hoogerheide? Dichter bij huis kan ik niet fietsen met veel publiek dat ik ken. Het wordt leuk.”

Van Aert tevreden

Wout van Aert reed voor het eerst dit seizoen op het podium. “Daar ben ik wel tevreden mee”, klonk het. “Ik had het de voorbije dagen niet gedacht. Het was een beetje bang afwachten maar uiteindelijk was het een goede beslissing om naar hier te komen.”

Ook Van Aert zag dat er veel werd geschoven. “Ik weet niet wat er hier in de grond zit”, grijnsde de Lillenaar. “Het was best vettig: verraderlijk parcours en een echte cross. Die schuine kant lag moeilijk en maakte het spectaculair.”

Van Aert tankte vertrouwen, bekende hij. “Dit is inderdaad goed voor het vertrouwen. Ik voel elke cross beterschap. Bij de versnelling van Mathieu moest ik passen maar ik kon makkelijk mijn tweede plaats vasthouden en daar ben ik blij mee. Nu heb ik nog een week om helemaal top te worden.”

Een tevreden Wout van Aert. Foto: BELGA

Eerste podium Jens Adams

Jens Adams bekroonde zijn regelmaat van de voorbije weken met een eerste podiumplaats. “Het was plezant om vooraan mee te doen”, zei de Kempenaar. “Het ging nog heel goed. Ik reed wel een keer op een paaltje en moest even bekomen. Maar uiteindleijk ben ik blij dat ik Eli (Iserbyt, red) nog kon pakken voor derde plaats. Het gaat de laatste tijd echt wel goed en vandaag kan ik het omzetten in een podiumplaats.””