WB bobslee: An Vannieuwenhuyse en Sara Aerts eindigen in Königssee als zevende

Stuurvrouw An Vannieuwenhuyse en remster Sara Aerts zijn in het Duitse Königssee op de zesde manche van het seizoen in de wereldbeker bobslee in de tweemansbob op de zevende plaats geëindigd.

De Amerikaanse Kaillie Humphries en Sylvia Hoffmann, derde in de eerste run en winnaar van de tweede, wonnen met een totaaltijd van 1’41”57. Het Duitse duo Laura en Erline Nolte (1’41”60) volgde als tweede voor hun landgenotes Stephanie Schneider en Ann-Christin Strack (1’41”66). Vannieuwenhuyse en Aerts klokten in totaal 1’42”26. De Belgische tandem eindigde in de runs als zevende en achtste.

Humphries voert met 1.259 punten de WB-stand aan voor Schneider (1.211 ptn) en de Duitse Mariama Jamanka (1.171 ptn). Vannieuwenhuyse (488 ptn) volgt als twaalde.

De zevende manche van het seizoen staat volgende zaterdag op de planning in het Zwitserse St. Moritz. Op 14 februari valt het doek over de wereldbeker met de achtste manche in het Letse Sigulda. (belga)