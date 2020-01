Europe Cup skeleton: Katrien De Neve sluit af met 16de plaats in Altenberg

Katrien De Neve is zaterdag in de achtste en laatste manche van de Europe Cup skeleton in het Duitse Altenberg op de zestiende plaats geëindigd.

De Russin Alina Tararychenkova won beide runs en ging met een totaaltijd van 1:56.56 met de zege aan de haal. De Française Agathe Bessard (1:56.67; +0.11) en de Italiaanse Valentina Margaglio (1:57.30; +0.74) maakten het podium vol. De Neve eindigde met een totaalchrono van (2:01.12; +4.56) als zestiende (op 19 finishsters). Ze werd in de eerste run achttiende en in de tweede zestiende. Vrijdag moest De Neve op de zevende manche van het seizoen in Altenberg tevreden zijn met de twintigste en laatste stek.

De Britse Amelia Coltman wint het wereldbekerklassement met 420 punten, voor de Letse Endija Terauda (377 ptn) en Tararychenkova (335 ptn). De Neve (51 ptn), nog een juniore, is dertigste. Aline Pelckmans (43 ptn), een andere Belgische juniore, volgt als 33ste. (belga)