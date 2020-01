Melding mogelijke coronabesmetting in Brussel blijkt vals alarm

In ons land zijn nog geen besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld. Er zijn wel al een aantal vermoedelijke gevallen gemeld. Maar dat bleek vals alarm.

Een man bood zich in het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis aan met symptomen die dezelfde zijn als die van het coronavirus. Hij was kortademig, moest hoesten en had koorts. De man werd geïsoleerd en alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om te vermijden dat andere personen, patiënten of personeel, besmet zouden worden. Een bloedonderzoek moest uitsluitsel geven, meldde het ziekenhuis na berichten in de media.

Griep

‘We hebben vannacht een staal binnengekregen en onderzocht’, verduidelijkt viroloog Marc Van Ranst op Radio 1. ‘Dit was een geval van influenza, zoals er veel griepgevallen zijn op dit moment. Vals alarm dus, zoals er ongetwijfeld nog heel veel zullen zijn. Over al die gevallen gaan we niet communiceren. Als er een positief geval is, dan vertellen we het onmiddellijk.’

Ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) bevestigt dat het om een gewone seizoensgriep ging. ‘De situatie is meteen uitgeklaard. Dat toont dat onze procedures zeer goed werken.’

Volgens de Brusselse brandweer hadden zich vrijdagavond twee Aziatische patiënten aangeboden in het ziekenhuis die ook symptomen vertoonden die op het coronavirus konden wijzen, maar zou al snel gebleken zijn dat zij niet met dat virus besmet waren. Het Sint-Pietersziekenhuis kon die informatie niet bevestigen.

In België is er geen reden tot grote ongerustheid over het coronavirus, liet de FOD Volksgezondheid woensdag weten. Maar de waakzaamheid is wel verhoogd. Het Sint-Pietersziekenhuis is aangeduid om zich te ontfermen over patiënten die besmet zijn met het virus. Het ziekenhuis beschikt over meerdere quarantainekamers en is sinds de SARS-epidemie gespecialiseerd in zulke epidemieën.

Verspreiding

In Frankrijk zijn drie mensen die besmet zijn geraakt in het ziekenhuis opgenomen. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -controle (ECDC) verwacht dat er meer gevallen zullen opduiken in Europa. Het EU-agentschap verzekert dat de lidstaten de noodzakelijke capaciteit hebben om een bredere verspreiding van het virus te verhinderen en onder controle te houden.

In China zijn intussen 41 mensen overleden na een besmetting. Buiten China is het virus ook al opgedoken in onder meer de Verenigde Staten, Thailand, Vietnam en Singapore. In Australië zijn zaterdag drie nieuwe gevallen bevestigd, in Japan staat de teller op drie.