Basketbal: preselectie Belgian Lions voor Litouwen en Denemarken

Bondscoach Dario Gjergja van de Belgian Lions presenteerde een preselectie van 24 spelers voor de eerste reeks wedstrijden in februari.

De Belgian Lions vatten de race naar EuroBasket 2021 in de Diamonte mons.arena van Bergen en versus Litouwen op vrijdag 21 februari aan. De tweede partij in groep C is maandag 24 februari in Denemarken. Ook Tsjechië zit in poule C. De kwalificatiewedstrijden worden gespeeld in drie fases en dus van 17 tot 25 februari 2020, 23 november tot 1 december 2020 en 15 tot 23 februari 2021. In elke groep gaan er drie landen door. De eindronde vindt van 17 augustus tot 3 september 2021 in Duitsland (Keulen), Georgië (Tbilisi), Italië (Milaan) en Tsjechië (Praag) plaats. De gastlanden zijn zeker van hun plaats. In de groep van de Belgen gaan dus, naast Tsjechië, de beste twee landen door.

Preselectie Belgian Lions: Manu Lecomte (Murcia), Jonathan Tabu (Le Portel), Retin Obasohan (Bamberg), Quentin Serron (Strasbourg) Jean Salumu (Pistoia), Alex Libert (Charleroi), Vincent Kesteloot (Antwerp Giants), Hans Vanwijn (Antwerp Giants), Jean-Marc Mwema (Oostende), Pierre-Antoine-Gillet (Fuenlabrada), Maxime De Zeeuw (Obradoiro), Khalid Boukichou (Charleroi), Kevin Tumba (Murcia), Sam Van Rossom (Valencia), Ismael Bako (Villeurbanne), Vrenz Bleijenbergh (Antwerp Giants), Harris Bratanovic (Barcelona), Loïc Schwartz (Oostende), Sander Van Caeneghem (Bergen), Dorian Marchant (Okapi Aalstar), Yannick Desiron (Oostende), Simon Buysse (Oostende), Leander Dedroog (Limburg United), Thomas Akyazili (Baheçesir)