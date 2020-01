Red Panthers stunten net niet tegen Australië en spelen 3-3 gelijk in Hockey Pro League

De Belgische hockeyvrouwen hebben zaterdag ei zo na voor een stunt gezorgd in hun openingswedstrijd in de Hockey Pro League. De Red Panthers (FIH 12) speelden in het Sydney Olympic Park 3-3 gelijk tegen ‘s werelds nummer twee Australië en verloren nadien de shoot-outs (4-2). Enkele minuten voor affluiten van de reguliere speeltijd leidde België nog met 1-3.

Ambrosia Malone zette de Hockeyroos in de 21ste minuut op voorsprong, maar net na rust maakte Louise Versavel gelijk (33.) en even later bracht Charlotte Englebert (45.) de Panthers zelfs op een onverhoopte 1-2. Vijf minuten voor tijd lukte Barbara Nelen (55.) zelfs nog de 1-3, de zege leek binnen. De thuisploeg milderde echter kort voor affluiten tot 2-3 via Edwina Bone (59.) en in de slotseconden maakte Kalindi Commerford alsnog gelijk (60.). In de shoot-outs haalde Australië het en pakte het zo nog het bonuspunt.

Morgen/zondag staan beide teams opnieuw tegenover mekaar in Sydney. Later zaterdag beginnen ook de Belgische mannen aan hun Pro League, ook zij botsen in Sydney op Australië. Het duel tussen de nummers één (Australië) en twee (België) van de wereld is een heruitgave van de finale van de Hockey Pro League van vorig jaar. Toen haalde Australië het in Amsterdam met 2-3. (belga)