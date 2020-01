Vrouwenvereniging KVLV verandert na halve eeuw naam in Ferm

Na bijna een halve eeuw kiest vrouwenvereniging KVLV voor een nieuwe naam: Ferm.

In het netwerk Ferm bundelen Landelijke Thuiszorg, Puuur Huishoudhulp, Landelijke Kinderopvang, buitenschoolse kinderopvang Stekelbees en oppasdienst voor zieke kinderen Oziki de krachten.

Opzet is de vorming van een grote beweging van en voor vrouwen en hun families op het platteland. ‘De krachtenbundeling en het nieuwe merk zijn het antwoord op wat vrouwen vandaag willen: meer evenwicht in hun leven, minder zorglast, minder zorggeweten en meer vrije tijd’, zegt woordvoerster Caroline Audoor.

De wortels van het netwerk liggen in 1911 bij de Boerinnenbond. Daaruit ontstond in 1971 het Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen (KVLV). Vanuit die vrouwenvereniging met hoofdzetel in Wijgmaal (Leuven) groeiden verschillende zelfstandige organisaties die met een uiteenlopende waaier aan diensten en activiteiten vandaag 200.000 gezinnen bereiken.

De lancering van de nieuwe naam ging zaterdag in de vroege uurtjes gepaard met het uitrollen van een welkomstmat aan 100.000 huizen op vijf locaties in Vlaanderen. Eentje in elke Vlaamse provincie: Rotselaar (Vlaams-Brabant), Veldegem (West-Vlaanderen), Wetteren (Oost-Vlaanderen), Geel (Antwerpen) en Sint-Truiden (Limburg).