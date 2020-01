Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de vierde ronde van de Australian Open. De Limburgse rekende in drie sets af met de Amerikaanse CiCi Bellis: 6-1, 6-7 en 6-0.

De als zestiende geplaatste Limburgse leek op makkelijke winst af te stevenen: 6-1 in de eerste set. Concentratieverlies in set 2 gaf Bellis de mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen maar Mertens nam in set drie resoluut het heft in handen: 6-0.

Later meer.