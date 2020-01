Exit David Goffin: Rus Rublev is in vier sets te sterk voor Luikenaar in derde ronde Australian Open

David Goffin is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de vierde ronde van de Australian Open. De Luikenaar, elfde reekshoofd, moest zijn meerdere erkennen in de Rus Andrey Rublev. Die haalde het in vier sets: 6-2, 6-7, 4-6 en 6-7.

Twee tiebreaks: het bewijst hoe dicht het niveau van Goffin en Rublev bij elkaar lag. Enkel in de eerste set was het overwicht in het voordeel van Goffin groot met logische setwinst voor onze landgenoot.

In de drie daaropvolgende sets liep het echter telkens in de cruciale fase van de wedstrijd fout voor Goffin. Rublev maakte het minste fouten en trok het laken uiteindelijk in de vierde set via de tiebreak makkelijk naar zich toe. Goffin werkte nog wel vier matchballen weg maar boog uiteindelijk het hoofd. Exit Goffin.

