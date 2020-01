Granaat ontploft tegen garagepoort in Deurne

In het Antwerpse district Deurne is vannacht een granaat ontploft tegen een garagepoort. Dat bevestigt de Antwerpse politie. Er is schade aan ramen, een garage en auto’s, maar er vielen geen gewonden.

'Rond 4.10u kwamen er verschillende meldingen van een explosie', bevestigt de federale politie. Het geviseerde pand bevindt zich op de hoek van de Victor De Langhestraat met de Lanteernhofstraat. Het gaat om een appartementsgebouw.

De ontploffing veroorzaakte schade aan de garagepoort en gevel van het appartementsgebouw, en aan meerdere wagens die geparkeerd stonden in de straat. Het labo, de brandweer en de ontmijningsdienst Dovo zijn ter plaatse voor onderzoek.

Wie de granaat gooide, is onduidelijk. Het parket vorderde een onderzoeksrechter. 'Of de ontploffing te maken heeft met geweld in het drugsmilieu, wordt op dit moment onderzocht.' Het is de zoveelste granaat die ontploft in de Antwerpse straten. Vorige maand werden in Deurne nog drie woningen onder vuur genomen, waaronder een tegenover het huis van burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Drugsmilieu

De federale politie meldde eerder meerdere malen dat de granaataanvallen en incidenten met explosieven in het Antwerpse vermoedelijk gelinkt zijn aan het drugsmilieu. De Antwerpse haven is dé draai­schijf in de internationale drugstrafiek geworden.

Manolo Tersago, chef van de drugssectie van de Antwerpse politie, en Ken Witpas, drugsprocureur, hadden begin november in De Standaard een zeldzaam gesprek over hun ongelijke strijd tegen de drugsmaffia. ‘Winnen kun je de war on drugs niet, maar je kunt het criminelen wel moeilijk maken.’

Begin december hoopte de federale politie dat ze een doorbraak geforceerd had in enkele van de tientallen aanslagen met granaten en brandstichtingen die Antwerpen de voorbije maanden hebben geteisterd. Youness E.M. (26), alias ‘de kleine Holleeder’ (naar de Nederlandse crimineel Willem Holleeder), werd op 4 december opgepakt samen met zijn broer Mohammed E.M. (19), op verdenking van minstens twee brandaanslagen in de wijk rond Park Spoor Noord, in maart van dit jaar. De twee broers behoren tot een beruchte familie drugscriminelen.