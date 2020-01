Antwerp Giants openen poort naar bekerfinale met ruime zege tegen Limburg United in heenmatch

Telenet Giants Antwerp opende na een heerlijke wedstrijd en versus Limburg United de poort van de finale van de Beker van België. De Sinjoren wonnen immers met 84-62 cijfers de heenwedstrijd van de halve finale tegen Limburg United. Het team van coach Christophe Beghin mag zondag in de return (15 uur, sporthal Alverberg Hasselt) met 21 punten verliezen. Dan nog is een tweede opeenvolgende en zevende bekerfinale in 20 jaar een feit.

Uitblinker Stephaun Branch leidde met een double-double (18 punten, 11 rebounds, 4 assists) Telenet Giants Antwerp naar de winst. “Defense was vandaag de sleutel tot dit succes. We beperken onze tegenstander immers tot 62 punten. Kunnen we dat zondag herhalen ziet het er goed uit,” gaf de Amerikaanse shooting guard nog mee.

“We moeten vooral voorzichtig blijven want ik weet als geen ander dat het kan spoken in de Alverberg. Maar dit is inderdaad een schitterende uitgangspositie,” zei Hans Vanwijn, de Limburger van de Giants en vooral ook ex-Limburg United. “Mijn rugblessure? Ik voel het nog en daarom bleef ik de tweede helft bij vervangingen uit voorzorg rechtstaan achter de bank,” aldus nog Hans Vanwijn.

Ook Dave Dudezinski was vol lof over de teamprestatie van de Sinjoren. “Dinsdag tegen het Poolse Wloclawek in de Champions League was het collectief ijzersterk. Maar deze partij kwam evenwel in de buurt. We moeten echter zondag alert zijn. Limburg United kan offensief ontploffen en we moeten ook onze focus tegen hun zoneverdediging behouden,” voegde Dudzinski er nog aan toe.

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

In de eerste helft controleerden de Giants de studieronde en ging het via Vincent Kesteloot en Owen Klassen naar een 9-4 bonus. Limburg United toonde echter veerkracht en reageerde via de met driepunters uitpakkende Jared Wilson-Frame naar een 16-18 bonusje na het eerste schuifje.

In het tweede schuifje bleven de Limburgers tot 27-24 in het spoor van de Antwerpenaars. Dave Dudzinski met driepunters, Owen Klassen met korven in the paint en Hans Vanwijn loodsten de Giants naar een eerste bonusje. De selectie van coach Christophe Behgin schakelde in de slotfase van de eerste helft via een weer een enorm efficiënte Stephaun Branch een versnelling hoger. Dat resulteerde in een 39-27 bonus op 18 seconden van het einde van de eerste helft. Het moment waar Luka Rupnik een dom balverlies leed en de Limburgers profiteerden naar een 39-29 achterstand halfweg. De Giants hadden het tweede schuifje wel met een 23-11 tussenspurt gewonnen.

In een sfeervolle Lotto Arena perste Telenet Giants Antwerp er ook een schitterend derde kwart uit. Lekker collectief en met verschroeiende fast-breaks ging het dan ook en na 45-32 naar 63-39 voorsprong na drie kwarts. Kapitein Dave Dudzinski ging weer in de strijd voorop, kreeg steun van een energieke Vincent Kesteloot, Stephaun Braunch en Hans Vanwijn en de collectieve Sinjoren lieten in het slotkwart na 70-48 de overtuigende zege na een prachtige collectieve prestatie dan ook niet meer ontsnappen. Uitkijken of de Giants het in Hasselt kunnen afmaken en zich kwalificeren voor de finale van de Beker van België.

Telenet Giants Antwerp-Limburg United 84-62

Telenet Giants Antwerp: Branch 18, Klassen 15, Donkor 0, Vanwijn 16, Bleijenbergh 0, Rogiers 3, Kesteloot 4, Dudzinski 12, Fall Faye 5, Rupnik 11

Limburg United: Brown 4, Chatman 0, Jenkins 7, Wilson-Frame 14, Mukubu 5 Depuydt 6, Dedroog 3, Gibbs 5, Kuta 11, Wangmene 7

Kwarts: 16-18, 23-11, 24-10, 21-23