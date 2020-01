Werknemer Fedasil bedreigd na tweet Francken over bokshandschoenen

Fedasil is boos op Theo Francken. In een tweet klaagde het N-VA-Kamerlid aan dat Fedasil bokshandschoenen koopt voor het asielcentrum in Poelkapelle. Maar hij onthulde zo ook de contactgegevens van de betrokken Fedasil-werknemer die de offerte aanvroeg. ‘De persoon in kwestie krijgt nu dreigtelefoons.’

Directrice communicatie Mieke Candaele reageert bijzonder kregelig op het incident: ‘Dat krijg je als je ondoordacht zaken op sociale media plaatst.’

Ex-staatssecretaris Francken tweette een offerteaanvraag voor de aankoop van bokshandschoenen voor het asielcentrum. Hij stelde zich daarbij de vraag of bokshandschoenen ‘het draagvlak voor asielopvang bij de bevolking versterken’.

Maar Francken maakte de naam en gegevens van de betrokken contactpersoon bij Fedasil op de offerte niet onzichtbaar. De persoon krijgt nu dreigtelefoons. ‘Dat is uiteraard serieus’, zegt Candaele.

Ook bij de inhoud van de boodschap heeft Candaele bedenkingen. ‘Er zijn blijkbaar sporten voor asielzoekers en sporten voor Belgen. In Poelkapelle hebben ze een sportzaal, en daar hangt een boksbal, dus willen we bokshandschoenen voorzien zodat de mensen daar iets omhanden hebben. Maar als asielzoekers boksen, zijn ze blijkbaar automatisch vechtersbazen of criminelen.’

Francken heeft zich inmiddels geëxcuseerd voor de bekendmaking van de naam van de werknemers, niet voor de boodschap die hij bracht.