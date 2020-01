Het zuidoosten van Turkije is vrijdag opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. Er zijn al vier doden geteld.

De aardbeving vond plaats rond 20.55 uur lokale tijd in de provincie Elazig. Het epicentrum lag zo’n 200 kilometer ten noordoosten van Gaziantep. Volgens het European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) vond de beving plaats op een diepte van 15 kilometer.

De Turkse minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu kondigde enkele uren later aan dat er al vier doden zijn geteld. ‘We hopen dat het aantal doden niet verder oploopt.’

Een aantal gebouwen is ook ingestort, blijkt uit foto’s en video’s op sociale media. Turkse hulporganisaties sturen medewerkers naar het getroffen gebied. De beving werd ook in Syrië en in Libanon gevoeld.

Turkije ligt op verscheidene breuklijnen en werd in het verleden al door verwoestende aardbevingen getroffen. In 1999 vielen meer dan 17.000 doden bij een beving in hoofdstad Istanboel.