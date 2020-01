Louis Croenen zwemt naar overtuigende winst in Luxemburg

Louis Croenen heeft vrijdag overtuigend de 200 meter vlinderslag gewonnen op de Euro Meet in Luxemburg. Met zijn 1:57.33 deed hij twee seconden beter dan de nummers twee en drie, de Tsjech Sebastian Lunak en de Oekraïner Igor Troyanovsky. Hij klokte ook een dikke drie seconden sneller af dan in de reeksen.

Andere Belgische finaleplaatsen waren er voor Roos Vanotterdijk (1:04.93), in de A-finale van de 100 meter rugslag en voor Laura Wauters (2:20.17), achtste in de B-finale van de 200 meter vlinderslag, goed voor de achttiende stek in de eindstand. Beiden zwommen ook de B-finale van de 50 meter vlinderslag. Vanotterdijk won die in 27.10, Wauters werd in 28.25 tiende en laatste. Bij de mannen veroverden eveneens op de 50 meter vlinderslag Sebastien De Meulemeester een elfde (24.43) en Dries Vangoetsenhoven een achttiende plaats (24.77).