Psychiater ontkracht ‘verkrachtingsmythes’ op Weinstein-proces

Waarom geven sommige slachtoffers hun verkrachter niet aan, en waarom ontwijken ze de dader niet? Psychiater Barbara Ziv beantwoordde op het Weinstein-proces vragen over verkrachters en hun slachtoffers.

Een van de verkrachtingsmythes die Ziv doorprikte, was dat aanranding meestal plaatsvindt tussen vreemden. ‘De meeste slachtoffers kennen hun aanvallers, ze vechten niet terug tijdens de aanranding of verkrachting, en houden achteraf contact.’ Volgens Ziv komen slachtoffers niet naar voor uit schaamte of angst voor vergelding. ‘Ze hopen dat het een dwaling is.’

De getuigenis van Ziv in het strafproces tegen ex-Hollywoodproducer Harvey Weinstein moet de jury doen begrijpen waarom sommige slachtoffers van Weinstein achteraf contact hielden met hem. De aanklagers riepen de getuige op.

In het proces staat Weinstein terecht voor grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie, aanranding en verkrachting van twee vrouwen. Eén vrouw beschuldigt Weinstein van verkrachting in 2013, een andere zegt dat hij haar in 2006 tot orale seks heeft gedwongen.

Het staat los van een burgerlijke procedure waarbij meer dan 80 vrouwen betrokken zijn die hem beschuldigden van aanranding tot ongewenst seksueel gedrag. De burgerlijke procedure stevent af op een schikking voor de slachtoffers.

Weinstein pleit in het strafproces onschuldig. Zijn advocaten brachten woensdag, in de openingspleidooien, aan dat mails van de burgerlijke partij zouden aantonen dat ze warme relaties met Weinstein onderhielden, na de feiten.

Er wacht Weinstein ook nog een strafzaak in Californië, waar hij ook wordt beschuldigd van verkrachting en seksuele aanranding, in 2013.