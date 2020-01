Tennisbond experimenteert nu ook met Hawk-Eye op gravel

De mannentennisbond ATP gaat experimenteren met Hawk-Eye op gravelbanen. Tot nu toe wordt het elektronische systeem, dat sinds 2006 bestaat, alleen gebruikt bij wedstrijden die worden gespeeld op gras of hardcourt.

Bij gravel is het tot dusverre zo dat de scheidsrechter bij twijfel de baan op komt en naar de afdruk op de baan kijkt of een bal in of uit is. Dat is niet tot ieders tevredenheid omdat het niet nauwkeurig genoeg zou zijn en soms zou de scheidsrechter de verkeerde balafdruk gebruiken bij het beoordelen.

De ATP vindt het daarom nu tijd om ook op gravel over te gaan op het elektronische systeem. Dat gebeurt voor het eerst in februari tijdens het toernooi van Rio de Janeiro. Daarna volgen nog enkele toernooien. Als het experiment slaagt, zal ook op andere graveltoernooien Hawk-Eye worden ingevoerd.