We hebben Noëlla, maar waar zijn de andere wolven naartoe?

Wolvin Noëlla heeft zich eind vorig jaar aan de wereld getoond, August leeft nu al een tijdje in Limburg. Maar zijn zij de enige wolven in Vlaanderen. Mogelijk niet.

Welkom Wolf heeft de laatste maanden van 2019 naar eigen zeggen 45 ‘ernstige waarnemingen’ van wolven ontvangen in Limburg, de Antwerpse Kempen en het grensgebied met Nederland. Onafhankelijk daarvan rapporteerde het Agentschap voor Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Inbo) nog waarnemingen in het leefgebied van wolf August en Noëlla (Limburg).

Regelmatig melden boswachters, wandelaars, natuurliefhebbers waarnemingen bij Welkom Wolf. Maar sinds Noëlla zich bij August voegde in Limburg zijn de waarnemingen in oostelijk Limburg opgedroogd, zegt Welkom Wolf. Wat is er aan de hand?

‘Wij waren er zeker van dat er in oosten van het territorium van wolf August - van Oudsbergen tot aan de Nederlands grens, de Hoge Kempen - minstens één andere wolf aanwezig was, al vele maanden lang’, zegt Jan Loos van Welkom Wolf. ‘Er waren genoeg waarnemingen om zeker te zijn dat er een zittende en gevestigde wolf was, en het Inbo heeft er ook uitwerpselen gevonden’, zegt Jan Loos van Welkom Wolf.

Het Inbo bevestigt de waarnemingen: ‘In september vorig jaar hebben we het vermoeden dat er een andere wolf in dat gebied rondliep al gecommuniceerd, maar de sporen waren onregelmatig, en we hebben geen hard bewijs gevonden’, zegt Joachim Mergeay van het Inbo. ‘Ik geef Jan Loos geen ongelijk als hij zegt dat er waarschijnlijk een andere wolf zit, die niet Noëlla of August is. Maar wij bevestigen pas bij hard bewijs.’

Waren de sporen in het oosten van het land al die tijd van Noëlla? Dat is niet uitgesloten, merkt Loos op. ‘Ik geloof er zelf niet in, maar theoretisch kan het. We weten niet of de wolf van daar nu nog aanwezig is, maar we vermoeden van wel.’ De mogelijk ‘derde wolf’, naast Noëlla en August, is een maanden geleden voor het laatst gezien. Loos roept iedereen op om goed uit te kijken.

Een mogelijk andere, zwervende wolf in de Antwerpse Kempen is ook van de radar verdwenen. Wordt vervolgd.