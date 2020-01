Restauratie Sint-Romboutskathedraal na halve eeuw eindelijk afgewerkt

Net geen vijftig jaar geleden gaf de provincieraad groen licht voor de buitenrestauratie van de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen. Architect Jos Roosemont viert zijn tachtigste verjaardag op 24 januari 2020, de voorlopige opleveringsdatum van de werken.

De buitenrestauratie werd aangevat in 1985, onder leiding van Jos Roosemont en Luc Doms. Eerst kregen de daken en hoge gevels een opknapbeurt, pas in 2000 werd, vanwege verlengde wachttijden voor de restauratiepremies, aan de restauratie van de lage gevels gestart. Naast de gevels en zijbeuken werden vanaf 2004 ook de gebrandschilderde glas-in-loodramen onder handen genomen. Ze werden uitgenomen en in een atelier hersteld.

‘Mijn levenswerk’

‘De restauratie van de Sint-Romboutskathedraal is mijn absolute levenswerk’, zegt Roosemont. ‘Toen ik de opdracht aannam, kwam een droom in vervulling. Twee derde van mijn leven heb ik gewijd hieraan en ik heb er elke dag voldoening uit gehaald.’

In totaal werden de werkzaamheden in zes fases opgedeeld. ‘Met de restauratie van de gevels van de kranskapellen, fases 5 en 6, finaliseerden we de restauratie’, verduidelijkt Roosemont. ‘Omdat de natuursteen erg vervuild was, was dit nog een mooie uitdaging. Ik ben zeer tevreden dat we de restauratie met succes binnen de vooropgestelde termijn hebben afgerond en ik zo mijn loopbaan in schoonheid kan beëindigen’, zei Roosement.

Roosemont werkte voor de buitenrestauratie ook mee aan de interieurrestauratie, samen met Eugeen Welch. Nadat Welch op pensioen ging in 1983, werd architect Mark Vanhecke aangesteld rond de restauratie- en opfrissingswerken van het interieur.

De provincie Antwerpen kreeg de Sint-Romboutskathedraal in 1809 onder haar hoede en beheert de kerktoren en het schip van de kerk. De stad Mechelen heeft het belfort onder haar hoede. De afgelopen 20 jaar investeerde de provincie Antwerpen 5 miljoen euro in de restauratie van de lage gevels, met een restauratiepremie van de Vlaamse overheid van 60 procent.