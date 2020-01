Kunnen we onze schenking uit de handen van onze schoondochter houden?

We willen een schenking doen aan onze gehuwde zoon. Hoe kunnen we vermijden dat het geld naar zijn vrouw gaat bij een echtscheiding of bij zijn overlijden? Bij zijn overlijden zouden we liefst hebben dat het geld naar een goed doel of naar de neven en nichten gaat. Kan dat?

Y.D.C.

Bij een scheiding is uw schenking wettelijk gezien safe. Schenkingen behoort tot het eigen vermogen van uw zoon en blijft buiten de huwelijksgemeenschap. Maar let wel op, want die bescherming is niet waterdicht. ‘Als het geschonken geld vermengd geraakt met het gezinsvermogen ontstaat er onduidelijkheid’, waarschuwt notaris Bohyn.

‘Het kan bijvoorbeeld opgegaan zijn aan de lopende kosten van het gezin. Om vermenging te vermijden, raden we altijd aan om het geld op een aparte rekening te zetten. Als het gebruikt wordt voor een investering, een belegging of een grote aankoop, zet dat dan op papier. Zodra er geen reconstructie meer mogelijk is, is het geld verloren aan het gemeenschappelijk vermogen en kan uw zoon het later niet meer recupereren.’

Restschenking

Om te vermijden dat uw schenking via erfenis in handen komt van uw schoondochter kunt u met een restschenking werken. Carol Bohyn: ‘In een restschenking kunt u vastleggen wie het resterende deel van de schenking krijgt bij het overlijden van uw zoon. Ook hier bestaat het gevaar van vermenging met het gezinsvermogen. Voor het geval het bij het openvallen van de erfenis onduidelijk zou zijn wat er nog van de schenking overschiet kunt u in de schenkingsakte bepalen dat de schenking dan geacht wordt om nog volledig in de erfenis aanwezig te zijn. Ter bescherming van de tweede begunstigde kunt u bepalen dat uw zoon de gekregen goederen niet mag wegschenken. U kan echter niet beletten dat hij het gekregen geld gebruikt of zelfs volledig opmaakt.’