Bolsonaro: ‘De indianen worden steeds meer menselijke wezens zoals wij’

De belangrijkste organisatie van inheemse Braziliaanse stammen daagt president Jair Bolsonaro voor de rechter, nadat die zich in een video laatdunkend had uitgelaten over hun ‘evolutie’. De oorlog tussen Bolsonaro en de inheemse Brazilianen duurt zo voort.

‘De indiaan is veranderd’, verklaarde Braziliaans president Bolsonaro donderdag in een controversiële video op sociale media. ‘Hij ontwikkelt zich en wordt meer en meer een menselijk wezen zoals wij.’

APIB, de belangrijkste vertegenwoordiger van de 300 Braziliaanse inheemse stammen, onderneemt gerechtelijke stappen tegen de uitspraken. ‘We moeten deze perverse man tegenhouden’, verklaarde topvrouw Sonia Guajajara. ‘APIB trekt naar de rechter om Jair Bolsonaro te vervolgen voor racisme.’

Racisme wordt streng bestraft in Brazilië, met gevangenisstraffen tot vijf jaar. De diensten van Bolsonaro, die vrijdag aankwam in India voor een vierdaags staatsbezoek, wensten voorlopig niet te reageren op de beschuldigingen.

Integratie

Bolsonaro wil de inheemse Brazilianen integreren in de Braziliaanse maatschappij en economie. Volgens de president leven ze in armoede ‘als dieren in de zoo’. Stammenleiders vrezen echter dat Bolsonaro de inheemse cultuur wil vernietigen.

De rechts-populistische president klaagt bovendien al langer dat de reservaten die zijn voorbehouden voor de inheemse stammen te groot zijn. Hij wil er commerciële mijnbouw en landbouw toestaan.