Tinder voegt een paniekknop toe aan app

Tinder voegt een paniekknop en andere veiligheidsmaatregelen toe aan de app, om de gebruikers beter te kunnen beveiligen tegen misbruik. De maatregelen kunnen vanaf 28 januari in gebruik genomen worden, voorlopig enkel in de Verenigde Staten. Het is onduidelijk wanneer die functies wereldwijd worden uitgerold.

De technologie die Tinder zal benutten komt van Noonlight en stelt gebruikers in staat om erg accurate locatiebepalingen door te sturen, de hulpdiensten te verwittigen, fotoverificatie uit te voeren of locatietracking te doen.

Wie zich onveilig voelt, kan op een subtiele manier de hulpdiensten verwittigen. De app zal een signaal verzenden naar 911, het noodnummer van de politie in de Verenigde Staten. Operatoren zullen dan bepalen of en welke hulpdiensten worden doorgestuurd.

Tinder wil ook ‘catphishing’ tegengaan, waarbij bedriegers foto’s van andere mensen gebruiken. Een authentificatiesysteem gaat nu na of de gebruikte foto’s overeenkomen met de persoon achter het profiel. Tinder is een datingapp en beschikbaar in meer dan 190 landen.