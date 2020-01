Waarom de ceo van de VRT weg moest, een bruin bierflesje beter is dan een groen en co-ouderschap niet de helft kost

Het euthanasieproces in Gent is ook het proces van de psychiatrie geworden. En van de euthanasiewet. En van de familie van Tine Nys. En van de artsen natuurlijk. Dit zijn elf van de interessantste artikels van de voorbije week.

1 Vrouwen met autisme zijn vaak minder ‘typisch autistisch’

Foto: Fred De Brock

Hoe kan het dat pas na eindeloze jaren in psychiatrische zorg bij Tine Nys uiteindelijk de diagnose van autisme is vastgesteld? Andere vrouwelijke patiënten herkennen zich in haar.

2 Van Eyck is plots overal

Foto: Fred De Brock

De Jan Van Eyck-tentoonstelling wordt niet bij toeval een internationale blockbuster. Het Van Eyck-bier en de Van Eyck-chocolade liggen klaar, streetart zal aandacht lokken, een conceptstore presenteert hebbedingetjes en het Van Eyck-midzomernachtfeest is het event over het event. Deze week is het gerestaureerde middenpaneel van het Lam Gods verhuisd. Een stil spektakel. Fred De Brock fotografeerde.

3 Is een bruin flesje beter dan een groen voor bier?

Over branding gesproken: Stella Artois is binnenkort alleen nog in groene flesjes te krijgen. Dat zou beter smaken dan het bruine flesje. Maar was het bruine flesje niet beter voor het bier zelf?

4 Co-ouderschap, hoe werkt dat?

Nergens ter wereld kiezen gescheiden koppels meer voor co-ouderschap dan bij ons. Maar dat wil nog niet zeggen dat u ook de kosten van uw kinderen 50/50 moet verdelen. Hoe moet het dan wel?

5 De spectaculairste hack ooit

Foto: getty images

Een leuk whatsapp’je met een video. Dat stuurde de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman naar Amazon-baas Jeff Bezos. Plotseling ging de telefoon van Bezos allerlei data versturen. The Guardian onthult nu de wellicht spectaculairste hack ooit. Na de moord op journalist Jamal Khashoggi is duidelijk dat de Saudi’s geen grenzen kennen.

6 Is antizionisme ook antisemitisme?

Het interview met André Gantman in de weekendkrant blijft nazinderen. Wie mag zich de herdenking van de Holocaust toe-eigenen en is antizionisme echt antisemitisme?

7 Klassengeneeskunde loert om de hoek

Foto: Andrew Holder / nyt

Wie bereid is meer te betalen, kan in ziekenhuizen een privéraadpleging krijgen. Gegarandeerd bij de prof zelf en niet bij een assistent, en soms ook sneller. Zeg maar in eerste klasse. Juridisch mag het, maar de verontwaardiging is groot.

8 Van onze man in Davos

Ook De Standaard hing deze week in Davos rond. We stuurden een debutant, economieredacteur Karsten Lemmens. Die liep met frisse ogen in het circus rond en bracht dagelijks bericht uit.

9 De spanning stijgt bij de VRT

De coup de théâtre bij de VRT heeft de spanning alleen verhoogd. Het vuur blijft smeulen. Met nieuwe hoofdrolspelers.

10 Met de nachttrein naar Tirol

Voor het eerst in zeventien jaar vertrok in Brussel weer een nachttrein. De bedden zijn hard, de slaap schaars, maar de tijd vliegt. Een reportage die naar reizen doet verlangen.

11 Tweewekelijks vertelt iemand van telkens weer een andere leeftijd hoe het leven op die leeftijd voelt.

Foto: Kaat Pype

Deze week: de zeventienjarige Tijl Belsack, basketballer, KSA-leider, een jongen die zijn eigen pad baant los van school en die weet waar hij naartoe wil. Een mooi tijdsdocument.