Wanneer een koppel hun toekomstig kindje verliest in de eerste zwangerschapsweken, gaan ze daarna door een rouwproces. Hoe ga je ermee om als het je overkomt? En hoe kan de omgeving steun bieden tijdens dit proces? Shanti Van Genechten is expert ter zake. Ze is (mede-)oprichter van Kinderwens vzw, een organisatie die wensouders ondersteunt en begeleidt. Ze schreef ook het boek 'Als je kinderwens onvervuld blijft'.

