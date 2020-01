Roger Federer kruipt door het oog van de naald op de Australian Open

Roger Federer heeft zich met de allergrootste moeite geplaatst voor de vierde ronde van de Australian Open. De 38-jarige Zwitser balanceerde op de rand van de uitschakeling tegen thuisspeler John Millman (ATP 47) maar sleepte zich dankzij zes punten op een rij in de beslissende tiebreak van de vijfde set toch voorbij zijn opponent. Na vier uur en drie minuten stond de 4-6, 7-6 (7/2), 6-4, 4-6 en 7-6 (10/8) eindstand op het bord in de Rod Laver Arena. In de supertiebreak van de beslissende set maakte Federer een 4-8 achterstand goed.

Federer (38) en Millman (30) speelden een keer eerder tegen elkaar op een grandslam. Tijdens de US Open van 2018 won de Australiër verrassend in de achtste finales. Daarna ging hij eruit tegen Novak Djokovic.

Federer neemt het in de achtste finales op tegen de 27-jarige Hongaar Marton Fucsovics (ATP 67). Die was met 6-1, 6-1 en 6-4 te sterk voor de Amerikaan Tommy Paul (ATP 80).

Federer is bezig aan zijn 21e opeenvolgende Australian Open. Het toernooi staat al zes keer op zijn erelijst (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 en 2018). Vorig jaar moest de twintigvoudige grandslamkampioen in de vierde ronde inpakken na verlies tegen de Griek Stefanos Tsitsipas.