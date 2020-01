Zes doden en meerdere gewonden bij schietpartij in Duits dorp

In het Duitse Rot am See, in de deelstaat Baden Württemberg, heeft een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij zouden zes doden gevallen zijn. Een verdachte werd gearresteerd.

De politie van het nabijgelegen Aalen verklaarde dat er vrijdag iets na de middag een schietpartij plaatsvond in Rot am See, een dorpje met ongeveer 5.300 inwoners. 'Volgens de informatie die ik heb, zijn er zes doden en meerdere gewonden', verklaarde politiewoordvoerder Rudolf Biehlmaier tegenover televisiezender n-tv. 'We gaan ervan uit dat er slechts één schutter was.'

Ondertussen werd een verdachte opgepakt. Het schietincident zou zich in de relationele sfeer hebben afgespeeld en verschillende slachtoffers zouden de dader persoonlijk gekend hebben. Sommige slachtoffers zouden ook tot dezelfde familie behoren.

Rot am See bevindt zich zo’n 170 kilometer ten noordwesten van München.